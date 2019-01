Miccichè,Gedda utile,Salvini sarà felice

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Una battuta con un pò di impeto" così il presidente della Lega di Serie A Miccichè giudica le parole del ministro Salvini che giorni fa ha criticato la scelta di far giocare in Arabia la finale di Supercoppa. Miccichè però si dice fiducioso sui frutti che lo scambio fra Italia e Arabia può dare al nostro Paese di cui "anche il ministro sarà sicuramente felice". "Quelle parole -ha detto Miccichè- le ho interpretate come una battuta di impeto data dal ministro la prima volta. Già dopo la seconda dichiarazione, quando ha detto 'non vedrò la partita', mi sono rilassato, mi è sembrata qualcosa di più leggero. Io -prosegue Miccichè- ho incontrato il ministro lunedì scorso e spero di rivederlo; per carità non ho alcuna presunzione di fargli cambiare idea. Ma vediamo se poi i risultati della giornata, questi incontri diciamo così bilaterali Italia-Arabia possono generare possibilità per il paese. E quindi il ministro ne sarà sicuramente felice".