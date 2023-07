Miglior assist rossonero del 2022-2023: ecco la Final Four

Fonte: AC Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In quattro accedono alla Final Four per decretare il miglior assist rossonero della stagione 2022/23. In corsa Rafa Leão, Ismaël Bennacer e Brahim Díaz. Saranno i tifosi, attraverso i nostri canali social ufficiali, a decidere chi popolerà la finalissima. Queste le due sfide:

Rafael Leão vs Bologna (Serie A) - Ismaël Bennacer vs Spezia (Serie A)

Brahim Díaz vs Sampdoria (Serie A) - Rafael Leão vs Napoli (Champions League)