Miglior gol 2017/2018: in corsa anche Suso per la rete contro l'Udinese

Lo splendido mancino dalla distanza di Suso in Udinese-Milan, un tiro di rara bellezza che ha spizzato la traversa e si è infilato imparabilmente alle spalle di Bizzarri, è in lizza per essere scelto come miglior gol della stagione 2017/18. Il premio verrà consegnato in occasione del Gran Galà del Calcio AIC 2018, in programma il 3 dicembre a Milano, e a votare saranno i tifosi attraverso un sondaggio su grangala.assocalciatori.it.

Classe, qualità e precisione: la rete di Jesus - segnata lo scorso 4 febbraio alla Dacia Arena per il provvisorio 1-0 rossonero - ha bisogno del vostro aiuto per poter arrivare sul gradino più alto del podio. Per spingere il nostro attaccante spagnolo alla vittoria basta un click: tocca a voi!