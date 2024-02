Migliora la media gol di Jovic nel Milan: il serbo a caccia del record personale

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo contornata da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale. In gol nel primo tempo Luka Jovic, poi protagonista però in negativo per un tocco di mano in area di rigore. Questo un breve focus sui positivi numeri del serbo con la maglia rossonera.

Come riportato dal sito Opta, Luka Jovic ha segnato otto reti in 22 presenze stagionali con il Milan nel 2023/24: una media di 0.4 gol a partita, inferiore solo a quella registrata nel 2018/19 con la maglia dell'Eintracht Frankfurt (0.6).

Questo il tabellino di Rennes-Milan di Europa League.

RENNES-MILAN 3-2

Marcatori: 11’, 54’ (r) e 68’ (r) Bourigeaud, 22’ Jovic, 58’ Leao.

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè (dal 57’ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (dal 57’ Matusiwa), D. Douè (dal 71’ Blas); Gouiri (dal 83’ Yldirim), Terrier (dal 71’ Salah), Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé; Lambourde. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Terracciano), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Musah (dal 80’ Thiaw), Bennacer (dal 62’ Loftus-Cheek); Pulisic (dal 62’ Chukwueze), Reijnders, Leão (dal 62’ Okafor); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Adli, Victor, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Pinheiro (POR)

Ammoniti: 54’ Kjaer, 69’ Gouiri, 79’ Maignan.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.