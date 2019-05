Mihajlovic, bello sentire 'resta' tifosi

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sono molto contento, forse oggi abbiamo fatto la migliore partita da quando sono qui. Dopo otto minuti abbiamo avuto tre occasioni nitide per far gol, i ragazzi non hanno mai mollato, hanno giocato sino alla fine. Sono contento per i giocatori, è tutto merito loro". Così Sinisa Mihajlovic, intervistato da Sky nel dopopartita di Bologna-Parma. Ma ora la squadra rossoblù si sente salva? "Non ancora, la matematica non ci dice che siamo salvi - risponde il tecnico -. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, ma anche quello di cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Non si molla, si va avanti e tutti questi punti non sono un caso, se hai fiducia e coraggio". E che cosa manca affinché Mihajlovic rimanga a Bologna, dopo anche i cori di oggi dei tifosi. "Sono molto contento - risponde -, è una bella soddisfazione quando vedi che tutto lo stadio vuole che tu rimani. Questo coro, più che a me, però deve essere rivolto a tutti i giocatori: se io ho fatto bene, è innanzitutto merito loro".