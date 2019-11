Mihajlovic cita Vasco, sono ancora qua e non mollerò niente

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - Cita Vasco Rossi Sinisa Mihajlovic per spiegare il suo stato d'animo. "Io sono ancora qua. Questo per me è importante, non mollerò niente. Cercherò di essere ancora presente", ha detto nella conferenza stampa allo stadio Dall'Ara. Il tecnico serbo ha voluto ricordare anche la frase della canzone di Eros Ramazzotti che aveva postato la moglie quando è uscito dall'ospedale dopo l'ultimo ciclo di terapie, 'più bella cosa non c'è': "Era adatta. Rispecchiava tutto quel percorso e il risultato finale". (ANSA).