Mike e Theo a caccia della finale: ancora titolari. Thuram e Giroud esclusi

Grande serata per Spagna e Francia: alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, le due selezioni si giocheranno l'accesso alla finalissima di Euro 2024. In campo per i Galletti ci saranno ancora dal primo minuto Mike Maignan e Theo Hernandez: i due rossoneri, insieme ai compagni Koundé, Saliba e Upamecano, hanno formato una linea difensiva impenetrabile e che è riuscita a subire solamente un gol in tutto il torneo. Il vero punto di forza della squadra di Deschamps. Giocheranno la sesta gara da titolari consecutivamente.

Questa la probabile formazione francese, con Kolo Muani preferito sia all'interista Thuram che all'ex rossonero Giroud:

FRANCIA (4-3-3):

Maignan

Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez

Kanté, Tchouaméni, Rabiot

Dembélé, Kolo Muani, Mbappé