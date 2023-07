Mike Maignan è pronto a riprendere: "Ci risiamo"

Mike Maignan ha affidato a Instagram la sua carica per la stagione che sta per cominciare. Il portiere è pronto a raggiungere i compagni in ritiro, e su Instagram ha condiviso alcune foto della sua estate, sempre all'insegna dello sport: dalla boxe al basket, magic Mike sembra tirato a lucido e concentratissimo.