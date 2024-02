MIL-ATA (1-0): che gol di Leao!! Vantaggio Milan a San Siro

GOLLL DEL MILAN!! Un super gol firmato, ancora una volta da Rafa Leao! Con il portoghese che, al 2' minuto, è bravo a saltare due difensori dell'Atalanta da posizione defilata, per poi scagliare un destro fortissimo sotto la traversa. Vantaggio rossonero a San Siro, e quarto gol di Leao in Serie A (non segnava da settembre in campionato).