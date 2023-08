MIL-BAR (0-1): il Barcellona sbanca Las Vegas. Troppo poco Milan nella ripresa

Finisce la partita all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Dopo i 90 minuti a spuntarla è il Barcellona che vince per 1-0 grazie al bel gol di Ansu Fati al 55° minuto. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui i rossoneri erano usciti bene specialmente nella parte centrale, nella ripresa il Milan fa troppo poco di fronte a un Barcellona che, pur non creando tantissimo, sembra più convinto degli uomini di Pioli.

L'unica azione pericolosa è confezionata da Leao e Reijnders con l'olandese che calcia fuori da ottima posizione. Termina con tre sconfitte su tre (una ai rigori) la tournée americana del Milan che ora rientrerà in Italia. Prossimo appuntamento: il trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, il prossimo 8 agosto.