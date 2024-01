MIL-BOL (0-1): anche Calabria sul taccuino dell'arbitro

Momento duro per il Milan, dopo il gol del vantaggio di Zirkzee per il Bologna. Il capitano rossonero Davide Calabria ha fermato con un fallo imprudente un avversario e l'arbitro non ha avuto dubbi nell'estrarre il cartellino giallo all'indirizzo del numero 2 rossonero. Dopo Leao è il secondo giocatore del Milan ad essere sanzionato. Nel Bologna è stato ammonito Calafiori.

Segui Milan-Bologna - match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A e fondamentale per il mantenimento del terzo posto - visibile a pagamento su DAZN, e su Sky Sport. Se sei fuori casa e vuoi rimanere aggiornato live su quello che accade a San Siro, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI.