MIL-BOL (0-1): Giroud fallisce un rigore! Thiago Motta espulso

Incredibile a San Siro! Al 40esimo minuto Ferguson colpisce con un calcio in faccia Kjaer e Massa non ha dubbi: calcio di rigore e ammonizione per lo scozzese. Proteste molto veementi della squadra ospite tanto che Thiago Motta è stato espulso. Dagli undici metri si è presentato Giroud che però ha clamorosamente fallito dal dischetto, neutralizzato da Skorupski. Sulla ripresa dell'azione ammonito anche Adli

