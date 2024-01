MIL-BOL (1-1): quarto ammonito per il Milan. Anche Loftus sul taccuino di Massa

vedi letture

Pure Ruben Loftus-Cheek, dopo aver trovato il gol del pareggio, è finito sul taccuino dell'arbitro. Il calciatore inglese è stato ammonito per una scivolata in ritardo a metà campo. Siamo già al quarto ammonito rossonero in questo primo tempo: dopo Calabria, Leao e Adli. Per il Bologna anche due ammoniti, Calafiori e Ferguson, ma pure due espulsi dalla panchina: Thiago Motta e un suo assistente, Simon Colinet.

Segui Milan-Bologna - match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A e fondamentale per il mantenimento del terzo posto - visibile a pagamento su DAZN, e su Sky Sport. Se sei fuori casa e vuoi rimanere aggiornato live su quello che accade a San Siro, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI.