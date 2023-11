MIL-BVB (1-1): golazo di Chukwueze, il Milan la pareggia! Primo gol in rossonero

vedi letture

La pareggia il Milan! La pareggia Samuel Chukwueze! Grandissimo gol dell'esterno nigeriano che parte dalla destra entra in area e taglia fuori con la sua velocità due difensori avversari. Poi, da posizione defilata trafigge Kobel con un perfetto diagonale. Un golazo per aprire il suo conto in rossonero. Tutto riaperto a San Siro che ora è una bolgia! Siamo al minuto 37.

