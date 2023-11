MIL-BVB (1-2): Calabria non perfetto, Bynoe-Gittens fa 2-1

Altra doccia gelata per il Milan. Dopo l'infortunio di Thiaw, la difesa rossonera è in difficoltà e il Borussia Dortmund ne approfitta: Calabria non esce bene in pressione e lascia libero Bynoe-Gittens solo davanti a Maignan che deve solo angolare e fare 2-1 per i tedeschi. La montagna da scalare per il Diavolo si fa sempre più alta e impervia.

