MIL-BVB (1-3): rossoneri a picco, arriva il tris tedesco con Adeyemi

I rossoneri colano a picco: al 68esimo minuto della sfida di San Siro arriva il terzo gol del Borussia Dortmund. Rossoneri non messi bene in difesa subiscono la ripartenza avversaria che porta Adeyemi al tiro al limite dell'area: il tiro del tedesco è inizialmente parato da Maignan ma il pallone schizza comunque dentro la porta e a nulla vale la smanacciata del portiere francese, non esente da colpe.

