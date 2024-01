MIL-CAG (3-0): Chaka Traorè! 3-0 e primo gol in rossonero per il classe 2004

Tris del Milan! Al 50' della ripresa i rossoneri trovano anche il terzo gol, con la prima gioia da professionisa per Chaka Traorè, bravo a battere in rete dopo un'azione prolungata del Milan in area di rigore del Cagliari.