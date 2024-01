MIL-CAG (4-1): Leao torna al gol! Poker del Milan

Rete del Milan che trova il 4-1 con il ritorno al gol di Rafa Leao, acclamato per tutta la partita, è bravo a ricevere un lancio di Pulisic e puntare la difesa sarda per poi concludere in porta con un tiro angolato sul secondo palo: 4-1 e gara chiusa definitivamente.