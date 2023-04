MIL - EMP (0-0). Il Milan si sveglia troppo tardi: buttata via un'altra occasione

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Amaro e deludente pareggio del Milan in casa contro l’Empoli. I rossoneri si svegliano troppo tardi dopo una partita condotta in maniera troppo prevedibile contro un Empoli chiusissimo e mai visto dalle parti di Maignan. Incredibile gol annullato a Giroud (giustamente) per fallo di mano al 90’ e due episodi da moviola in area dell’Empoli nel corso del secondo tempo, uno molto dubbio. Cestinata un’altra occasione di collezionare punti importanti per la zona Champions League, specialmente dopo il pareggio dell'Inter nel pomeriggio.