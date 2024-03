MIL-EMP (1-0): Pulisic porta in vantaggio il Milan! Assist di Okafor

GOL DEL MILAN!! Rossoneri in vantaggio grazie all'ottavo centro in campionato, il secondo consecutivo, di Christian Pulisic, bravo al 41' a trasformare in rete un assist di Okafor (alla Leao), dopo un gran passaggio di Bennacer a tagliare in due la difesa dei toscani. Il Milan passa in vantaggio dopo un primo tempo lento e senza troppe occasioni da gol. Per l'americano, questo è il 10^ gol stagionale, pareggiato il suo record con il Chelsea.