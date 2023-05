MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel primo minuto dei quattro di recupero concessi dall'arbitro arriva il primo cartellino giallo del match. Ma non è per Mkhitaryan, che sbraccia in modo evidente e colpisce al volto Diaz, ma per Krunic, reo di aver protestato dopo la mancata ammonizione nei confronti dell'armeno.