MIL-INT (1-2): spinte e nervosismo tra Theo e Dumfries, entrambi espulsi poi dal direttore di gara

vedi letture

Brutto finale a San Siro condito da molto nervosismo e che ha visto Theo e Dumfries protagonisti, ma in negativo. Il centrale francese rossonero corre in difesa di Leao, che in precedenza aveva subito fallo dallo stesso terzino olandese dell'Inter. Da lì il parapiglia generale che ha visto protagonista anche Frattesi, insieme a tutto il gruppo Inter. Dopo Tomori, un'altra defezione importante per il Milan che dovrà fare a meno anche di Theo in vista della prossima trasferta contro la Juventus.