MIL-LAZ (0-1): espulso Pavlovic che esce tra gli applausi. Decisione dubbia

Piove sul bagnato in casa Milan: al minuto 67 Fofana perde palla e fa partire la ripartenza della Lazio che trova i rossoneri scoperti. Pavlovic si lancia all'inseguimento di Isaksen e lo stende con un fallo da dietro, duro. Per Manganiello è cartellino rosso. Il fallo sicuramente è stato duro ma c'era ancora almeno un difensore del Milan e la distanza dalla porta era ancora ampia: difficile pensare a una DOGSO (chiara occasione da gol). Gli elementi per il grave fallo di gioco sembrano anche un po' tirati. Milan in 10 e Conceicao che inserisce Thiaw e Chukwueze per Fofana e Pulisic. Intanto Pavlovic ha lasciato il campo tra gli applausi dei tifosi.