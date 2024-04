MIL-LEC (1-0): Pulisic la sblocca, magia di Chukwu

GOL DEL MILAN! Grande avvio dei rossoneri che sbloccano subito la partita! Magia di Chukwueze sulla destra, tunnel a Gallo, si insinua in area e serve Pulisic al limite. Lo statunitense, stoppa, la mette sul sinistro e lascia partire un gran tiro a giro che non lascia scampo a Falcone! Milan in vantaggio al sesto minuto, 1-0 a San Siro!