MIL-LEC (3-0): esce Rebic, San Siro lo applaude. Lui ricambia

Al minuto 72 di Milan-Lecce, parziale di 3-0 per i rossoneri, il mister dei salentini Luca Gotti decide di sostituire Ante Rebic, ex della partita. Ovazione di San Siro per il croato, che ha vinto uno scudetto in maglia rossonera. Tanti applausi, lui ricambia uscendo dal campo.