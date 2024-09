MIL-LIV (1-3): Szoboszlai cala il tris. Notte fonda a San Siro...

Gol del Liverpool, il terzo. A segnarlo è Szoboszlai dopo una cavalcata solitaria di Gakpo. Errore fatale di Pavlovic in uscita, il numero 18 del Liverpool ara il campo, entra in area e mette in mezzo per il più facile dei gol dell'ungherese. 3-1 per gli ospiti al minuto 67, partita virtualmente chiusa.