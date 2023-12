MIL-MON (2-0): Vai Jan-Carlo! Gol all'esordio per Simic!

GGOOOOLLL DEL MILAN! JAN-CARLO SIMIC! Esordio da sogno per il centrale classe 2005! Azione manovrata dei rossoneri con schema da corner, palla a Leao che va sul fondo e la mette in mezzo, arrivaq Simic in spaccata che la insacca! 2-0 al minuto 41.