MIL-MON (3-0): Okafor! Calcio champagne a San Siro

GOOLL DEL MILAN! NOAH OKAFOR! E che azione mamma mia, calcio champagne. Bennacer esce dal pressing, Reijnders si beve Akpa Akpro- scavetto in mezzo per Giroud che di prima, di destro ed in torsione, la lascia ad Okafor. Lo svizzero di piattone insacca e brucia Di Gregorio! 3-0 al minuto 76.