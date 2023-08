MIL-NOV (1-0): primo gol di Chukwueze! Rossoneri in vantaggio

Il Milan passa in vantaggio a Milanello! Primo gol in rossonero per Samuel Chukwueze che al 10° minuto sfrutto un errore in fase di impostazione del Novara, salta il portiere con una finta e insacca nella porta sguarnita. Grande inizio per l'esterno nigeriano, molto attivo e partecipe nelle azioni rossonere.