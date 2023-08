MIL-NOV (2-0): anche Okafor in gol! Nuovi acquisti scatenati

Ed ecco il raddoppio del Milan! Dopo il primo gol di Chukwueze, questa volta è il momento di Noah Okafor che mette a referto il suo primo gol con il Milan. Bella iniziativa dalla sinistra di Romero che mette in mezzo per Chukwueze che batte a rete: sulla respinta del portiere del Novara il più veloce è Okafor che non ha difficoltà a depositare in rete. 2-0 al 15° minuto.