MIL-NOV (2-1): fine primo tempo. Il Milan parte bene poi si rilassa. Bene Chukwueze

vedi letture

Finito il primo tempo a Milanello, tra Milan e Novara il risultato è di 2-1. Partiti bene i rossoneri che dopo un quarto d'ora sono già in vantaggio di due gol grazie ai primi gol in rossonero di Chukwueze e Okafor. In particolare il nigeriano è apparso uno dei più attivi e positivi di tutto il primo tempo: velocità di gambe, dribbling e molta intraprendenza al di là del gol. Disattenta la difesa in occasione della rete avversaria, arrivata alla mezz'ora. Nella seconda parte della frazione i rossoneri gestiscono più il pallone e abbassano i ritmi.