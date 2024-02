MIL-REN (1-0): Ancora Loftus su gran cross di Florenzi! Vantaggio Milan

Loftus-Cheek porta in vantaggio il Milan contro il Rennes! Cross di Florenzi dalla trequarti destra, testa del numero 8 rossonero e al minuto 31 il Milan è in vantaggio dopo una mezz'ora non sempre facile contro i francesi.