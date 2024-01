MIL-ROM (1-0): Adli sblocca la partita! Che gol del Milan!

Milan in vantaggio! Al 10' i rossoneri sbloccano la gara contro la Roma grazie a un gran gol di Yacine Adli, bravo a chiudere un triangolo con Reijnders per poi calciare col sinistro e battere Svilar: 1-0 per il Milan e prima rete rossonera per Adli.