MIL-ROM (1-0): occasione Theo e due parate decisive di Maignan

Prosegue il primo tempo di Milan-Roma con i rossoneri al momento in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Adli. Nel corso del match occasionissima per Theo al 24', che su imbucata di Reijnders colpisce il palo esterno. Successivamente Maignan è protagonista di due interventi importanti, prima su Celik con una parata plastica da posizione ravvicinata, poi su Spinazzola con un tiro dal limite dell'area bloccato in due tempi: partita piacevole a San Siro e sin qui un buon Milan.