MIL-ROM (1-0): Reijnders-gol!! Milan in vantaggio a San Siro

vedi letture

GOL DEL MILAN!! Ha segnato al 16' Reijnders dopo un grandissimo contropiede firmato Fofana-Morata. Bravo il francese a imbucare per Morata, per poi ricevere di nuovo palla sulla trequarti e servire Reijnders tutto solo in area di rigore. Gran destro dell'olandese sotto la traversa e vantaggio rossonero a San Siro.