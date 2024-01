MIL-ROM (2-0): Giroud segna il raddoppio! Che assist di Kjaer

vedi letture

Raddoppio Milan! Al 56' Olivier Giroud segna il 2-0 appoggiando di testa, a porta vuota una gran palla di Simon Kjaer, bravo a spizzare un cross dalla sinistra di Yacine Adli. Solite proteste dei giocatori della Roma che lamentavano un blocco di Pulisic su Cristante, inesistente per tutti. Il Milan raddoppia a San Siro. Per il bomber francese è il decimo gol in campionato.