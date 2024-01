MIL-ROM (2-1): errore di Calabria, Paredes accorcia le distanze su calcio di rigore

Gol della Roma al 67' con Paredes che batte Maignan dal dischetto. Grave ingenuità di Calabria, pestone evitabile rimediato a Pellegrini in area di rigore, i rossoneri rimettono in gioco una partita che pareva ormai tranquilla per quanto messo in mostra fino al rigore dei giallorossi.