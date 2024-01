MIL-ROM (2-1): primi cambi per Pioli, fuori Leao e Pulisic per Okafor e Musah

Il Milan sta al momento conducendo per 2-1 contro la Roma: le reti di Adli, Giroud e Paredes su calcio di rigore finora decidono la gara. Primi cambi per l'allenatore del Mian, che al 78' toglie Leao e Pulisic per Okafor(al rientro dall'infortunio rimediato contro il Monza) e Musah.