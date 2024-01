MIL-ROM (3-1): standing ovation per Adli e Theo, dentro Zeroli e Jimenez

Doppio cambio per il Milan in questo finale di partita, dove al momento i rossoneri stanno conducendo per 3-1 sulla Roma. Stefano Pioli opta per i cambi: all'89' fuori Theo e Adli, tra gli applausi scroscianti dei tifosi rossoneri, e dentro i giovani Zeroli e Jimenez.