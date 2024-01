MIL-ROM (3-1): Theo che gol! Il Milan cala il tris a San Siro

Arriva il terzo gol del Milan! All'84' una bellissima azione sull'asse Theo-Giroud porta al gol il terzino francese, bravo a scaricare sul 9 rossonero, che con una sponda di tacco manda in porta Theo: botta sotto l'incrocio e 3-1 per il Milan in questo finale di partita.