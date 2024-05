MIL-SAL (3-3): incredibile doppietta di Simy a San Siro

La tripletta di Simy rende amara la serata del Milan a San Siro: all'83' un gran sinistro in diagonale batte Mirante, qualche instante fa è rapido a segnare il suo terzo gol con un tap-in sulla respinta di Lapo Nava, appena entrato in campo. Una serata incredibile a San Siro, con il solito Milan dai mille volti ma dalle solite triste incertezze in difesa.