MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gol del Milan al nono minuto ed il marcatore non può che essere Rafael Leao! Bell'imboccata di Diaz che manda Rafa in porta, il portoghese a tu per tu con il portiere non può sbagliare e la deposita in rete con un piattone dolce dolce. Milan in vantaggio, 1-0! Tutto lo stadio canta per Leao!