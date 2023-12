MIL-SAS (1-0): Pulisic la sblocca! E che assist di Bennacer

GOL DEL MILAN! La sblocca Christian Pulisic al minuto 58! Bellissimo filtrante di Bennacer, Pulisic controlla in area e da posizione favorevole batte Consigli in uscita. 1-0 a San Siro per il Milan, meritato!