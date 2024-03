MIL-SLP (1-0): Giroud con la testa! Il Milan è in vantaggio

Milan in vantaggio contro lo Slavia alla mezz'ora di gioco: assist di Leao, che mette il cross dal vertice sinistro dell'area di rigore, deviazione che porta precisamente alla testa di Giroud. Il francese non lascia scampo al portiere avversario e fa 1-0 per un Milan decdisamente spento in questo primo tempo.