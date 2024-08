MIL-TOR (0-2): Morata segna, ma è in fuorigioco. Esce Calabria per fare spazio a Okafor

Morata segna, ma è in fuorigioco: minuto 81 di Milan-Torino, lo spagnolo sigla il suo primo gol in rossonero su ribattuta dopo un tiro di Reijnders, ma è tutto fermo per fuorigioco. Intanto entra Okafor per Calabria.