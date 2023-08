MIL-TOR (1-1): pareggia subito il Torino con Schuurs

Pareggia subito il Torino! Nel corso di un'azione un po' confusa in seguito ad un calcio piazzato, è Schuurs a trovare la girata vincente deviando in porta la conclusione sbilenca dal limite di un compagno. L'olandese era ampiamente in posizione regolare.