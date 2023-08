MIL-TOR (2-1): Giroud trasforma il rigore concesso col VAR!

Torna in vantaggio il Milan! È Olivier Giroud, al minuto 43, a trasformare perfettamente il rigore concesso dall'arbitro Mariani, dopo consulto al VAR, per fallo di mani in area di Schuurs. 2-1 per il Milan.