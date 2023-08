MIL-TOR (4-1): ancora Giroud su rigore! Il Milan vola a San Siro

Attorno al minuto 60 Reijnders in contropiede lancia Leao, il quale supera Schuurs mettendo in mezzo per il compagno olandese, ma il difensore del Torino lo colpisce con un pestone secco. Dopo consulto al VAR, l'arbitro Mariani ha assegnato il calcio di rigore che Giroud ha trasformato. 4-1 per il Milan al minuto 65 e doppietta di Giroud.