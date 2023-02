MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Vantaggio Milan al minuto 7. Grande lancio di Thiaw per Theo che, dopo aver vinto il contrasto con Romero, calcia in porta, trovando la respinta di Forster; su questa si avventa Brahim Diaz che, al secondo tentativo, la mette in rete facendo esplodere San Siro.