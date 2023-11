MIL-UDI (0-1). Rigore per l'Udinese: Pereyra segna

Udinese in vantaggio a San Siro. I friulani sono passati al 63° minuto del secondo tempo in virtù del rigore trasformato di Pereyra dopo che Ebosele era stato fermato in area da un tocco di Adli. Sacchi ci ha messo qualche secondo a fischiare la massima punizione, su cui rimane qualche dubbio. Ora il Milan deve rincorrere.